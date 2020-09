Am Montag, 21. September, wird von der Firma Oevermann Verkehrswegebau GmbH mit der grundhaften Straßenerneuerung der Kreisstraße K 6715 Abschnitt 020 – freie Strecke zwischen Leißnitz und Kummerow – auf einer gesamten Länge von 2712 Metern begonnen. Neben dem grundhaften Straßenausbau ist die Realisierung eines durchgängigen Wurzelschutzes in Waldbereichen und an fahrbahnnahem Begleitgrün sowie die Erneuerung der offenen Regenentwässerungsanlagen wichtiger Bestandteil der Straßenbaumaßnahme.

Vollsperrung mit Umleitung

Im Rahmen der umfangreichen Baumaßnahme ist eine Vollsperrung des genannten Abschnittes erforderlich. Die Umleitung erfolgt über Kummerow - Beeskow - B168 - Friedland - Leißnitz. In Abstimmung mit der Busverkehrsgesellschaft Oder-Spree (BOS) wird die zu erwartende Umleitungsstrecke im Fahrplan berücksichtigt. Die Zufahrt zu den Anliegergrundstücken wird bis auf wenige Tage mit baustellenbedingten Beeinträchtigungen gewährleistet.

Bauarbeiten bis in Dezember hinein

Der Landkreis Oder-Spree bittet alle Verkehrsteilnehmer ausdrücklich, die ausgeschilderte Umleitung zu nutzen, um Schäden am Straßenkörper und an den eigenen Fahrzeugen zu vermeiden. Mit dem Abschluss der Bauarbeiten wird zum 18. Dezember gerechnet, heißt es vom Landkreis.

Der Kreistag des Landkreises Oder-Spree fasste den Beschluss zum grundhaften Ausbau auf seiner Sitzung am 20. Mai. Die Straßenerneuerung auf der K 6715, Abschnitt 020, schließt sich den bereits erfolgten Baumaßnahmen in den Jahren 2017 und 2018 zwischen Beeskow und Kummerow sowie in der Ortslage Kummerow an.