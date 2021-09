ARCHIV - 26.08.2021, Brandenburg, Grünheide: Viel Betrieb herrscht am Rohbau für die künftige Batteriefabrik auf dem Baugelände der Tesla-Autofabrik. Das Land Brandenburg will sich mit 120 Millionen Euro an der Förderung der geplanten Batteriefabrik von Tesla in Grünheide bei Berlin beteiligen. (Zu dpa "Land gibt 120 Millionen Euro für Tesla-Batteriefabrik") Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ © Foto: Patrick Pleul