LOS-Amtstierärztin Petra Senger bestätigte am Mittwoch den Fund von fünf weiteren toten Wildschweinen in der Nähe von Neuzelle. Sie erwartet weitere Funde aus der Region. Das Dorchetal sei offenkundig das Gebiet mit akutem Infektionsgeschehen . Kranke Tiere würden sich dorthin zurückziehen. Diese bevorzugten Rückzugsorte in Wassernähe. „Wir müssen sie dort in Ruhe sterben lassen“, sagte die Amtstierärztin auf die Frage, warum im Gefährdungsgebiet nicht sofort die Jagd intensiviert werde. Man brauche Ruhe im Gebiet, wolle die Tiere nicht unnötig aufscheuchen.