Wer am Wochenende feiern möchte oder in längst vergangene Zeiten eintauchen will, der ist in Beeskow und Bad Saarow gut aufgehoben. Im Kurort und in der Kreisstadt locken Veranstalter mit einigen Festen und Shows.

© Foto: Marcel Gäding Ab Freitag erstrahlt Bad Saarow wieder in einem ganz eigenen, teils magischen Licht – beim Fest. Eröffnet wird es am Freitag (8. September) um 17 Uhr. Um 19 Uhr startet ein Lampionumzug. Los geht es an der Sparkasse in der Seestraße. Am Ende ist ein Kinderfeuerwerk geplant. Um 20 Uhr beginnt eine Party mit Tanzmusik aus den 1990er- und 2000er-Jahren.

Oldtimer-Treffen Demnitz 2023 Dorf bei Fürstenwalde lockt Fans alter Autos und Motorräder Demnitz Für Stimmung ist am Sonnabend gesorgt, wenn um 20.30 Uhr „Die Partymacher“ aus Storkow die Bühne rocken und der Tanzkreis Fürstenwalde mit einer LED-Show für schöne Momente sorgt. Eine Lasershow ist für 22.30 Uhr angesagt, danach folgt das beliebte Feuerwerk auf dem See. Drumherum sind Marktbuden und Fahrgeschäfte aufgebaut. Sonnabend können zudem von 20 bis 24 Uhr Schiffsfahrten gebucht werden.

Oldtimer fahren in Bad Saarow ein

„ADAC Landpartie Classic“ von Bad Saarow aus ins Seenland Oder-Spree. Neben Oldtimern der Marke Mercedes-Benz rollen Edel-Fabrikate aus den Häusern Ferrari, Jaguar, Rolls-Royce und Maserati über die Straßen des Seenlands Oder-Spree. Auch Ostalgie-Fans kommen beim Oldtimer-Wandern des ADAC Berlin-Brandenburg auf ihre Kosten: Fahrzeuge wie Trabant, Wartburg, EMW und Barkas bilden seit der Premiere 2016 eine breite Front im Feld der teilnehmenden Teams. Die ADAC Landpartie Classic (hier Aufnahmen von 2019) macht Halt in Bad Saarow.

© Foto: Kai-Uwe Knoth Am Freitag startet dievon Bad Saarow aus ins Seenland Oder-Spree. Neben Oldtimern der Marke Mercedes-Benz rollen Edel-Fabrikate aus den Häusern Ferrari, Jaguar, Rolls-Royce und Maserati über die Straßen des Seenlands Oder-Spree. Auch Ostalgie-Fans kommen beim Oldtimer-Wandern des ADAC Berlin-Brandenburg auf ihre Kosten: Fahrzeuge wie Trabant, Wartburg, EMW und Barkas bilden seit der Premiere 2016 eine breite Front im Feld der teilnehmenden Teams.

Das ist los am Wochenende „NaturKultur“ – letztmalig mit Ehrentraud Rohne in Berkenbrück Berkenbrück Wer bei der Ausfahrt dabei sein möchte, muss am Freitag um 10 Uhr zum Precise Resort Bad Saarow kommen. Am Sonnabend werden die Liebhaberfahrzeuge ab 14.50 Uhr zur großen Zieleinfahrt am Hafen des Kurorts erwartet.

Jugendfeuerwehr Beeskow feiert Geburtstag

Der Marktplatz von Beeskow ist am Sonnabend in der Hand der Jugendfeuerwehr, deren Mitglieder das 30-jährige Bestehen feiern. Zwischen 13 und 20 Uhr wird im Zentrum der Kreisstadt ein buntes Programm geboten, unter anderem mit Schauübungen. Für das leibliche Wohl ist gesorgt.

Mittelalterspektakel auf der Burg Beeskow

Mittelalterspektakel mit Musik von den Gruppen „Wolgemut“ und „Cradem Aventure“, Ritterspielen, Feuerkunst und Gaukelei sowie Handwerk und Handel. Eine Feuershow erleben die Besucher des Mittelalterspektakels auf der Burg Beeskow.

© Foto: Oliver Voigt Einige hundert Meter weiter geht es auf Zeitreise: Auf der Burg Beeskow gibt es wieder einmit Musik von den Gruppen „Wolgemut“ und „Cradem Aventure“, Ritterspielen, Feuerkunst und Gaukelei sowie Handwerk und Handel.

Neben einer Perlenstickerin, einem Wippdrechsler und einem Holzschnitzer kann man zum Beispiel eine Porzellanmalerin bei der Arbeit erleben. Kinder können eigene Kerzen ziehen, im historischen Karussell fahren oder mittelalterlichen Geschichten lauschen. Sonnabend ist ab 20 Uhr mystische Nacht. Das Mittelalterspektakel ist am Sonnabend von 11 bis 22 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr geöffnet.