„Trendsport am Bahnhof“ ist der offizielle und sperrige Name der jüngsten Beeskower Freizeitanlage. Die ist nun fertig und wird offiziell übergeben. Am Freitag (13. Mai) ist es so weit, dann können die Skateranlage, Pumptrack-Strecke, Boulderwand und auch die Parcour-Elemente von jedermann ge...