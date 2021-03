Das kühle, klare Nass aus dem Görziger Wasserwerk schmeckt Wassermeister Rico Selke am besten, „aber nur, weil ich an das Wasser aus Görzig gewöhnt bin.“ Besonders die Wasserhärte bestimmt den Geschmack, so Selke. Das Wasser in Görzig liegt im Härtebereich 4 und das aus Beeskow Härtebere...