Ein Mensch ist am Sonntag bei einem Unfall auf der A12 verletzt worden. Rettungskräfte haben ihn in ein Krankenhaus gebracht. „Zwei Pkw waren an dem Unfall beteiligt. Einer hatte den anderen touchiert. Infolge des Zusammenpralls ist ein Fahrzeug in die Schutzplanke gefahren“, sagt Ronny Sonnenb...