In den frühen Morgenstunden vom Donnerstag, 9. Februar, sind bei Oegeln nahe Beeskow zwei Autos zusammengestoßen. Die Meldung traf bei der Polizeileitstelle gegen 6.30 Uhr ein, informierte ein Polizeisprecher aus der Polizeidirektion Ost in Frankfurt (Oder). Wie moz.de informiert wurde, waren an dem Unfall Fahrzeuge mit polizeilichen Kennzeichen von Beeskow und Frankfurt (Oder) beteiligt. Es entstand ein Sachschaden von rund 4000 Euro, Personen wurden nicht verletzt. Eines der am Unfall beteiligten Fahrzeuge war anschließend nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.