Zu einem Verkehrsunfall ist es am Sonnabend (14. Oktober) im Beeskower Ortsteil Schneeberg gekommen. Wie Frank Schulze von der Pressestelle der Polizeidirektion Ost am Sonntagnachmittag mitteilte, ist eine 39-jährige Autofahrerin aus Frankfurt (Oder) am frühen Samstagmorgen in Richtung Beeskow unterwegs gewesen.

Mit ihrem Pkw Marke Citroen kam sie in der Schneeberger Dorfstraße in Richtung Kreisstadt allerdings von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Mauer. „Sie und ihr 40-jähriger Beifahrer erlitten bei dem Unfall Verletzungen und wurden in ein Krankenhaus eingeliefert“, berichtete Polizist Schulze. Weitere Beteiligte gab es nicht.

Mit 3,54 Promille unterwegs

Die Beamten rückten zur Unfall-Aufnahme aus und fanden schnell einen Grund für den Crash. Denn ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei der Fahrerin einen Wert von 3,54 Promille, so der Polizist.

Es erfolgte eine Blutprobe und wurde der Führerschein der 39-Jährigen beschlagnahmt. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 30.000 Euro, so die Polizei.