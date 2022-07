Es ist heiß in Beeskow, der Deutsche Wetterdienst gibt die Temperatur am Mittwochnachmittag gegen 17 Uhr mit 37 ° Celsius an. Es gibt eine Hitzewarnung wegen der extremen Temperaturen, weil diese ein großes Risiko für die menschliche Gesundheit bedeuten. Die Straßen in der Stadt sind wie leer...