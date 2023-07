Bei zwei Verkehrsunfällen wurden am Wochenende zwei Motorradfahrer schwer verletzt. Am Freitag gegen 18 Uhr wurde der Polizei eine Kollision in Tauche gemeldet. Nach ersten Erkenntnissen waren ein Peugeot 206, ein Iveco und ein Motorrad der Marke KTM auf der B246 in Richtung Buckow unterwegs gewesen. Der Motorradfahrer wollte dann überholen, stieß dabei jedoch mit dem Peugeot zusammen, dessen Fahrerin sich bereits im Abbiegevorgang in die Apfelallee befand.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Biker von seiner Maschine geschleudert und kam auf der Straße zum Liegen. Einsatzkräfte der Feuerwehr und Rettungskräfte kümmerten sich um die Erstversorgung des 21-Jährigen. Er befindet sich nun in einem Krankenhaus, teilte die Polizei am Montag mit.

Kriminalpolizei prüft Unfallhergang in Tauche

Auch die 34 Jahre alte Peugeotfahrerin erlitt bei dem Geschehen Verletzungen und musste von Rettern in ein Krankenhaus gebracht werden. Für die Bergungsarbeiten und die Unfallaufnahme war die B246 für etwa eine Stunde voll gesperrt. Jetzt schaut sich die Kriminalpolizei den Unfallhergang noch einmal ganz genau an.

Mit überhöhter Geschwindigkeit in Jamlitz

Auch beim zweiten Unfall wurde ein Motorradfahrer schwer verletzt. Rettungswagen, Polizei und ein Rettungshubschrauber wurden am Sonntag kurz nach 12.30 Uhr zu einem Einsatz auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Jamlitz und Leeskow gerufen.

Ersten Ermittlungen zufolge hatte ein Motorradfahrer mit seiner Yamaha aufgrund überhöhter Geschwindigkeit auf einer Bodenwelle die Kontrolle über das Krad verloren und sich danach überschlagen. Der 39-Jährige wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Bei einem Sachschaden von etwa 5.000 Euro war das Motorrad nicht mehr fahrtüchtig. red