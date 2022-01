„Gute Löhne gehen auch hier in Beeskow“, steht auf dem Transparent, welches die Beschäftigten der „Spanplatte“ in Beeskow vor dem Werkstor präsentieren. Im Werk in Beeskow stellt Sonae Arauco, eines der größten Unternehmen für Holzwerkstofflösungen weltweit, beispielsweise Spanplatten...