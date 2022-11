Am Wasserwanderrastplatz in Trebatsch – einem kleinen, aber wegen des Australienforschers Ludwig Leichardt, bekanntem Ort – in der Gemeinde Tauche führt der Rocherweg entlang der Spree bis zur Einfahrt des Bootsverleihs der Familie Riebe. Auf dem Grundstück, welches direkt an die Spree grenzt,...