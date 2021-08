Die Vorbereitungen auf der Burg Friedland laufen in diesen Tagen auf Hochtouren. Hektisch wuseln junge Menschen zwischen Bühnendekoration, Getränkewagen und Postsendungen hin und her: Das „Jenseits von Millionen“-Festival steht an. Nach einem Jahr coronabedingter Zwangspause darf nun wieder am 6. und 7. August getanzt, gefeiert und gesungen werden - allerdings in einer reduzierten Version.

„In diesem Jahr dürfen wir aufgrund des Hygieneko...