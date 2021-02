Tempo-30-Schilder am Straßenrand der Bundesstraße B 246 in Buckow mahnen seit wenigen Tagen motorisierte Verkehrsteilnehmende, eine angemessene Geschwindigkeit bei der Fahrt durch den kleinen Ort in der Gemeinde Rietz-Neuendorf einzuhalten. Ein Projekt, welches Oliver Radzio, dem Bürgermeister...