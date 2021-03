Bürgermeisterwahlen Stephanie Erdmann gewinnt Wahlen in Tauche deutlich Tauche Dieser klare Vorsprung gegenüber den anderen Kandidaten überraschte Stephanie Erdmann aus dem Taucher Ortsteil Mittweide nun doch. „Ich habe natürlich gehofft, dass ich im ersten Wahlgang gewählt werde und auch ein wenig darauf spekuliert“, gibt sie unumwunden zu, „aber doch auch fest mit einer Stichwahl gerechnet.“ Ganz wichtig sei: „Ich danke allen, die mir ihre Stimme gegeben haben, für das entgegengebrachte Vertrauen.“

„Es ist schon ein toller Start, wenn man weiß, dass die Menschen so hinter einem stehen“, betont die 38-Jährige. Feiern indes konnte sie den Erfolg noch nicht richtig. „Ein kurzer, ungeplanter Krankenhaus kam dazwischen.“ Und ein paar Tage werde der Aufenthalt auch noch dauern. Dennoch habe sie sich gefreut, als zwei Schwestern und ein Pfleger am Sonntagabend zum Anstoßen vorbei kamen – mit einem Kräutertee.

Stolz auf seine Frau: Andreas Erdmann

Bürgermeisterwahl Tauche Stephanie Erdmann will Bürgermeisterin zum Anfassen sein Mittweide/Tauche „Vielleicht wird sich der offizielle Amtsantritt dadurch ein wenig verschieben“, erklärt sie, aber seitens des Arbeitgebers gibt es keine Probleme. Sie könne somit sofort mit der Arbeit für die Gemeinde beginnen. „Und auch innerhalb der Familie haben wir uns Gedanken gemacht“, ergänzt Stepahnie Erdmann. Ihr Mann würde ihr den Rücken stärken und die Eltern unterstützen bei der Betreuung ihres vierjährigen Sohnes.

Und Ehemann Andreas konnte das gleich am Montag unter Beweis stellen. „Die Kita ist wegen einer Corona-Infektion geschlossen“, sagt er, da betreue er den Kleinen und sei im Homeoffice. „Ich bin wahnsinnig stolz auf meine Frau. Vor allem auch, weil sie von vielen Menschen aus Ortsteilen wie Lindenberg gewählt wurde, wo sie gar nicht so bekannt ist.“

Stichwahl nach Ergebnis nicht notwendig

Bürgermeisterwahl Tauche Lars Reinicke will als Bürgermeister Synergieeffekte nutzen und Geld einspielen Kossenblatt/Tauche Unter den ersten Gratulanten war auch „Konkurrent“ Lars Reinicke: „Ich habe gleich über Facebook gratuliert.“ Und obwohl er selbst auch gern Bürgermeister geworden wäre, sagt er: „Die Wähler haben sich entschieden.“ Für sich müsse er nun das Ergebnis erstmal analysieren. Aber: „Wir gehen ja in die selbe Richtung und der frische Wind wird guttun.“ Auch bleibe er der Gemeinde ja als Gemeindevertreter erhalten.

Die Wahlergebnisse wurden am Sonntagabend (21. März) um 19.45 Uhr auf der Webseite der Gemeinde Tauche veröffentlicht. In der Gemeinde waren 3270 Einwohner wahlberechtigt, von denen insgesamt 1865 ihr Wahlrecht wahrnahmen – was einer Wahlbeteiligung von 57,03 Prozent entspricht. 13 Stimmen wurden als ungültig erklärt, die Zahl der gültigen Stimmen liegt bei 1852.

Wahlleiter dankt allen Beteiligten

Bürgermeisterwahl in Tauche MOZ-Wahlforum mit Kandidierenden am 15. März hier im Livestream Tauche OT Trebatsch Von den vier Kandidierenden erreichte Stephanie Erdmann aus Mittweide 1040 Stimmen, der Kossenblatter Lars Reinicke kam auf 562 und Detlef Dirk Kolbe – ebenfalls aus dem Ort – auf 175 sowie Rauner Galla (AfD) aus dem Grünheider Ortsteil Hangelsdorf auf 75. Die zur hauptamtlichen Bürgermeisterin der Gemeinde Tauche Gewählte erreichte mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen (927) – eine Stichwahl ist also nicht notwendig.

Rainer Müller, Wahlleiter der Gemeinde, zeigt sich mit der Wahl zufrieden: „ Die Organisation und der Ablauf haben gut funktioniert“, resümiert er. Bei den Vorbereitungen sei selbst für die Wahlvorstände Ersatz eingeplant gewesen, der aber nicht benötigt wurde, erzählt Müller. Allen, die an der Wahl beteiligt waren, geholfen und unterstützt hätten, spreche er ein großes Dankeschön aus. Auch mit dem Briefwahlvorstand, der zum ersten Mal im Gebäude arbeitete, habe alles gut funktioniert.

Organisatorisch reibungslos, Geld wurde eingespart

„Ich freue mich, dass wir bereits im ersten Wahlgang ein eindeutiges Ergebnis hatten“, erklärt der Wahlleiter, denn der Aufwand, eine Stichwahl zu organisieren, sei nicht ohne, obwohl die Wahlvorstände schon organisiert seien. „Aber es müssten auch neue Stimmzettel gedruckt werden und vieles andere organisiert werden.“ und das koste Geld, etwa 4000 bis 4500 Euro, die nun gespart werden könnten.

Am Dienstag, 23. März, tritt um 16 Uhr der Wahlausschuss zusammen, der das offizielle Ergebnis verkündet. Am Mittwoch folgt dann das Schreiben an die künftige Bürgermeisterin Stephanie Erdmann, die daraufhin die Annahme der Wahl offiziell erklären muss. Nimmt sie die Wahl an, ist Stefanie Erdmann um Schlag 12 Uhr Mitternacht offiziell als neue Bürgermeisterin im Amt – und löst damit Gerd Mai ab, der seit 2003 das Amt bekleidete.

Mehr zur Bürgermeisterwahl in Tauche gibt es auf der MOZ-Themenseite.