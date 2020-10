Die geordnete bauliche Entwicklung, einschließlich Aufstellung eines Flächennutzungsplans, um für junge Familien Bauland zu regenerieren, das liegt Thomas Fischer (Bündnis 90/Die Grünen) am Herzen. Genauso, wie die Verwaltung der Gemeinde Rietz-Neuendorf neu aufzustellen, da verdiente Mitarbeiter in Rente gehen. „Wir brauchen qualifizierte Nachwuchskräfte und elektronische Verwaltungsabläufe“, sagt er. Zudem seien die Kitas zu sichern und die Ausstattung der Schule weiter voranzutreiben. Vorhaben, die Thomas Fischer voranbringen will, sofern er zum Bürgermeister gewählt wird.

Erst im April hat er sein Amt angetreten. Für die Wahl am 8. November ist er als Kandidat aufgestellt, möchte die Zukunft der Gemeinde, in der er seit 2016 lebt, mitgestalten. Mit seiner Frau Sabine, ein paar Hunden und Fundschafen aus dem Tierheim wohnt er in Groß Rietz. „Da passt der Spruch ‚Wir leben da, wo andere Urlaub machen‘ wirklich“, sagt der 58-Jährige mit einem Lächeln. Fischer ist gebürtiger Berlin-Schöneberger. Ging dort in die Uckermarkgrundschule, was ihn stets nachdenklich stimmte, denn: „Ich hatte keine Vorstellung, was und wo die Uckermark eigentlich war.“

Taxifahrer und Jurastudent

Bevor er sich die Uckermark ansehen konnte, zog er mit seinen Eltern – der Vater Ingenieur, die Mutter Angestellte – und Geschwistern nach Karlsruhe, wo er das Gymnasium besuchte. Sein Abitur beendete er jedoch in Berlin. Denn als der Großvater verstarb, kehrte die Familie zurück, zog in das Haus der Großeltern nach Zehlendorf. Es folgten Jurastudium, 1. Staatsexamen, nebenbei Taxifahren mit Gründung eines eigenen Unternehmens, welches Thomas Fischer etwa zwölf Jahre betreibt.

„Manchmal habe ich das Jurastudium als Korsett empfunden, das einengte“, erinnert er sich. Und da er sich schon immer für Filme und Kino begeisterte, dazu Bekanntschaften aus Filmwissenschaft und Kultur pflegte, absolvierte er eine Zusatzausbildung für Film- und Medienmanagement. „Mein Ziel war es, Film und Recht zu verknüpfen, daher habe ich die Produktionsleitung angestrebt“, erzählt Fischer. Mehr als 20 Jahre habe er Jurys bei den Filmfestspielen in Berlin betreut. Anfang der 90er Jahre wurden seine beiden Kinder geboren. Doch aus der Filmproduktion ist nichts geworden: „Zu der Zeit gab es kaum Möglichkeiten.“

Thomas Fischer hat beim Fahrdienst des Bundestages gearbeitet: „Da hat der P-Schein vom Taxifahren geholfen.“ Und beim IP-Support eines großen Versicherers Hard- und Softwareprobleme gelöst. 2015, zur Zeit der großen Flüchtlingswelle, arbeitete Thomas Fischer beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge in Eisenhüttenstadt: „Ich musste entscheiden, ob unmittelbare Verfolgungen vorliegen. Doch in den meisten Fällen hat es keinen Anspruch auf Asyl gegeben.“ In den zwei Jahre habe er 800 diesbezügliche Anhörungen bearbeitet.

Begeistert von offener Diskussionskultur

Ein lang gepflegtes Hobby hat ihn letztendlich in die Politik gebracht: „Schon mit 12 Jahren habe ich Zeitungen verschlungen, bevor ich die Schularbeiten gemacht habe.“ Ein Geschichtslehrer habe mit dem Satz „Was heute passiert, ist morgen Geschichte“ sein Interesse für den politischen Raum geprägt. Erst ging Fischer zu den Jungdemokraten, 2005 dann zu den Grünen. „Obwohl ich auch dort Individualist geblieben bin“, sagt der 58-Jährige. Damals habe ihn die offene Diskussionskultur begeistert. Nachdenklich merkt er an: „Vieles ist richtig, aber nie alles.“ Manchmal müsse man sich auch auf andere Blickwinkel einlassen, wie beispielsweise bei der Frage „Sind die Bauern für alles verantwortlich?“.

Mit seinem Umzug 2008 nach Schöneiche ist Thomas Fischer als Gemeindevertreter in die Kommunalpolitik eingestiegen. Von 2014 bis 2018 war er Kreistagsmitglied. „Da musste ich aufhören, als ich bei der Ausländerbehörde des Landkreises Oder-Spree angefangen habe“, erklärt er. Jetzt möchte er sein Engagement der Zukunft der Gemeinde widmen. Als Mitglied im Schützenverein Groß Rietz weiß er, dass Vereine existenzielle Haltepunkte Haltepunkte in den Dörfern sind, genauso wie die Freiwilligen Feuerwehren. Diesen Zusammenhalt gelte zu stärken.