Auf dem Gelände der Firma Waldform an der B87 in Ragow-Merz wird an diesem Vormittag fleißig gearbeitet. Holzstämme werden zu Bauholz, Bohlen und Bretter zugeschnitten, Kunden kommen und wollen ihre Bestellungen aufgeben – aber auch an der Infrastruktur wird gearbeitet, neue Leitungen werden ve...