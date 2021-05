Am 22. Februar 2021 gab es bei Linpac/Klöckner Pentapalast eine politische Mittagspause für die Mitarbeiter. Mit dem Warnstreik am 6. Mai fordern sie gleiches Gehalt wie ihre Kollegen am Linpac-Standort Ritterhude in Niedersachsen. © Foto: Jörn Tornow