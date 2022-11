Wenn am 25. November der Weihnachtsmarkt 2022 in Beeskow eröffnet, dann muss sich der Weihnachtsbaum auf dem Marktplatz nicht vor den Exemplaren anderer Städte verstecken. Am Montag wurde die Tanne in das Stadtzentrum transportiert – verfolgt von zahlreichen Schaulustigen, die das Ereignis mit i...