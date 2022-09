Es wurde bunt im Veranstaltungsraum der Stadtbibliothek Beeskow. Rund 50 Steine – jeweils einer für jedes neugeborene Kind in Beeskow – wurden am gestrigen Weltkindertag von den Eltern oder Großeltern bemalt. Es ist der Anfang eines Projektes, an deren Ende ein Baum für jedes Kind in Beeskow ...