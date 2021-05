Der Doktorand Bastian Kirsch und seine studentische Hilfe Pablo Sebastia (r.) befestigen eine Halterung im Boden. Beide sind von der Universität Hamburg und bereiten meteorologische Messungen vor. Gemessen wird die Temperatur in etwa drei Metern Höhe. Es sollen 100 Messstellen im Umkreis von Lindenberg – in den Landkreisen Oder-Spree und Dahme-Spreewald – aufgestellt werden. Gemessen werden dabei die Kaltluftausflüsse von Gewittern. Die äußersten Messpunkte sind am Scharmützelsee und am Schwielochsee. © Foto: Jörn Tornow