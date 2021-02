Spätestens wenn auf dem Gehweg vor dem Haus ordentlich Schnee liegt, ist es Zeit, in die städtische Straßenreinigungssatzung zu gucken. Wer eigentlich muss den wegräumen? In Beeskow organisiert das in vielen Fällen die Stadtverwaltung, die Grundstückseigentümer finanzieren den Winterdienst da...