Schon vor der Sitzung der Gemeindevertreter in Tauche ein ungewohntes Bild: Vor der Gaststätte „Zur Sonne“ protestierten Anwohner gegen eine Mitverwaltung durch die Kreisstadt Beeskow und auch gegen die Eingemeindung. Sie fürchten um ihre Arbeitsplätze im Bereich Kita, Schule und Bauhof. Denn, in Beeskow sind technische Kräfte nicht in der Verwaltung angestellt.

Im Saal wartet die nächste Überraschung. Der Beeskower Bürgermeister Frank Steffen war als Gast geladen. Das Thema „mögliche Eingemeindung“ sorgt für einen vollen Raum. „Nein, ich will nicht meine Wahlperiode bis zum Ende nächsten Jahres ausdehnen. Es soll vielmehr ausgelotet werden, ob und welche Möglichkeiten es für eine Zusammenarbeit mit Beeskow gibt“, so Bürgermeister Gerd Mai. Ihm gehe es darum, die Ortsteile besser auszustatten und sieht in den Gesprächen mit Beeskow eine Chance.

Anwohner stellt Antrag auf Bürgerentscheid

Als Begründung führt Mai die schlechte Finanzlage der Gemeinde an, die Investitionen für Projekte wie das Feuerwehrhaus Mittweide nur noch stemmen kann, wenn diese zu 100 Prozent gefördert werden. Des Weiteren fehle es an qualifizierten Personal in der Verwaltung, um die Pflichtaufgaben zu bewältigen.

Kritisiert wurde von vielen Anwohnern, dass erst so spät über die harten Fakten geredet wurde. Viele können nicht verstehen, wo das Geld geblieben ist. Bürgermeister Mai verweist darauf, dass er seine Hoffnungen auf die Mitverwaltung gesetzt hat und letztendlich der Ausstieg der Gemeinde Rietz-Neuendorf und der Stadt Friedland zu der aktuellen Situation geführt haben.

Ein Anwohner stellt den Antrag, dass die Gemeinde den Auftrag erhält, bis zum 30. November einen Bürgerentscheid vorzubereiten. Obwohl die Anwohner applaudieren, wird der Antrag mehrheitlich abgelehnt.

In seiner kurzen Rede erklärt sich Bürgermeister Frank Steffen bereit, die Verhandlungen wiederaufzunehmen. Die Gemeindevertreter stimmen dem Beschluss zur Wiederaufnahme der Gespräche mit Beeskow zu einem möglichen Zusammenschluss wiederaufzunehmen, mit neun zu acht Stimmen zu.