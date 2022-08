Der 5G-Funkmast der Telekom-Tochter Deutsche Funkturm in Stolzenhagen erzürnt die Gemüter. Eine Bürgerinitiative sammelte 300 Unterschriften gegen den Bau des Mastes und kann derzeit nur hoffen, dass die Technik nicht in Betrieb geht. Denn die Bauarbeiten schreiten voran und die Inbetriebnahme is...