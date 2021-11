Die Abrissarbeiten der Alten Wäscherei in Biesenthal sind derzeit in vollem Gange. Die Bauarbeiter sind aktuell damit beschäftigt auf dem Gelände an der Rüdnitzer Straße (L200) das alte Gebäude abzureißen. Die Mitarbeiter des Amtes Biesenthal-Barnim, die unweit davon im Amtsgebäude arbeiten,...