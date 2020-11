Aufgrund der Verlängerung des „Lockdowns light“ bis zum 20. Dezember wird es leider keinen Weihnachtsmarkt in Bernau in diesem Jahr geben. Das hat die Stadtverwaltung mitgeteilt. „Bis zum Schluss haben wir gehofft und ein ausgefeiltes Hygienekonzept erarbeitet. Aber die von der Bundes-regierung und den Ministerpräsidenten der Länder beschlossene Verlängerung ist angesichts des Pandemiegeschehens sehr nachvollziehbar und gilt für uns alle. Dennoch sind wir sehr betrübt, denn gern hätten wir den Bernauern mit unserem traditionellen Weihnachtsmarkt gerade in diesem Jahr eine Freude machen wollen“, so Bürgermeister André Stahl.

Ersatzweise werden Alternativen angeboten

Die Bernauerinnen und Bernauer müssen dennoch nicht auf Lichterglanz und Weihnachtsstimmung in ihrer Stadt verzichten. Pünktlich zum 1. Advent werden die Weihnachtslichter in den Straßen und am großen Weihnachtsbaum auf dem Markt angehen. Auch kleine Besonderheiten hat sich das Kulturamt der Stadt überlegt, um die weihnachtliche Stimmung im öffentlichen Raum zu verbreiten.

So lädt eine Krippenausstellung vom 4. bis zum 21. Dezember 2020 in den Lughäusern der Stadtmauer zu einem weihnachtlichen Spaziergang in Familie ein. Ergänzt wird dieser durch einen Lichterrundgang, der in den Abendstunden die Innenstadt zusätzlich erhellt.

Weihnachtliche Klänge ertönen täglich am Rathaus

Außerdem können sich die Bernauer Bürger auf einen ganz besonderen Weihnachtskalender freuen. „Wir haben uns einen musikalischen Weihnachtskalender für dieses Jahr ausgedacht. Immer um 17 Uhr ertönen für eine viertel Stunde weihnachtliche Klänge am historischen Rathaus“, so Monika Müller, die Leiterin der Touristinformation. Eine Ausnahme machen die drei Samstage vor den Adventssonntagen. Da werden die musikalischen Türchen bereits um 11 Uhr geöffnet und erklingen von der Dachterrasse des Neuen Rathauses Bernau.

Weihnachtsrallye durch die Stadt für Kinder und Jugendliche

Für Kinder und Jugendliche ist auch etwas im Programm: zwei junge Mitarbeiterinnen der Stadtverwaltung haben sich eine Weihnachts-Ralley unter dem Titel „Dem Weihnachtsmann auf der Spur“ ausgedacht, die auf eine Schatzsuche durch das Stadtzentrum führen wird. Auch arbeitet das städtische Kulturamt auf Hochtouren daran, weiteren Weihnachtsglanz in die Stadt zu bringen, um die Bernauerinnen und Bernauer zu erfreuen.