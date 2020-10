Einige Einwohner haben sich in den vergangenen Wochen so ihre Gedanken über die Pläne des Wasser- und Abwasserverbandes Ahrensfelde/Eiche (WAZV) gemacht. Und weil sie finden, dass wohl viele Anlieger nicht gerade begeistert darüber sind, haben sie ein zweiseitiges Schreiben an die „lieben Nachb...