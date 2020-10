Es ist noch gar nicht lange her, da hat die Stadt Werneuchen ihre Einwohner befragt, wie sie die aktuelle Ärzteversorgung einschätzen – und in welchen Bereichen es mangelt. Etwas im Verborgenen blieb damals allerdings, was es mit der Befragung auf sich hatte. Bürgermeister Frank Kulicke (UWW) s...