Ein 17-jähriger Jugendlicher wurde in Bernau von mehreren Tätern angegriffen und verprügelt. Der Vorfall ereignete sich nach Angaben der Polizei am frühen Donnerstagabend. Der 17-Jährige wurde von Polizisten um 17:52 Uhr in der Straße An der Plansche verletzt angetroffen. Die Beamten riefen den Rettungsdienst hinzu. Der Verletzte wurde anschließend von den Sanitätern in ein Krankenhaus gebracht.

Der junge Mann gab den Beamten gegenüber an, er sei von drei Tätern angegriffen und verletzt worden. So sollen die Angreifer ihn mehrfach ins Gesicht geschlagen haben. Die Täter seien ihm dabei unbekannt gewesen.

Nach Angriff in Bernau: Tatverdächtiger bei Fahndung ermittelt

Bei einer sofort eingeleiteten Fahndung stellten Polizisten unweit des Tatortes einen 18-Jährigen fest. Dieser wurde von den Beamten als einer der drei Tatverdächtigen identifiziert. Zu den zwei anderen Tätern gibt es derzeit noch keine Erkenntnisse. Die Ermittlungen werden von der Kriminalpolizei der Polizeiinspektion Barnim geführt.