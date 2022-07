Eigentlich sollte die seit dem 23. Mai gesperrte Anschlussstelle Schönerlinder Straße an der Autobahn A114 in Richtung Berlin Ende Juli wieder für den Verkehr freigegeben werden. Doch daraus wird nichts, wie die Autobahn GmbH des Bundes am Montag mitteilte. „Wegen erheblicher Mehrleistungen im Erdbau und der verzögerten Freigabe zum Bodenabtrag bleibt die Sperrung der Anschlussstelle Schönerlinder Straße (westliche Seite) noch bis zum 5. September bestehen“, erklärte Sprecherin Cornelia Mitschka.