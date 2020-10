Dauerbaustelle: Noch bis 2022 wird die A10 zwischen Pankow und der Anschlussstelle Neuruppin bei laufendem Verkehr ausgebaut. In Birkenwerder wird in der zweiten Novemberwoche zudem die S-Bahn-Brücke erneuert. Dazu ist eine Vollsperrung der Autobahn an drei Werktagen nötig © Foto: Markus Duda