Zwei junge Männer sind am späten Montagabend bei einem Autounfall in Biesenthal verletzt worden. Bei einem nächtlichen Badeausflug waren sie auf dem Weg zum See gegen 22.50 Uhr in der Lessingstraße mit ihrem Audi gegen einen Baum geprallt. Zuvor waren sie in einer Linkskurve von der Fahrbahn abg...