Mit einer besonderen Aktion will sich das Strandbad Wukensee in Biesenthal in den Sommerferien bei Krankenhausmitarbeitern im Barnim für deren Einsatz in der Corona-Pandemie bedanken.

Krankenhaus-Mitarbeiter können Batterien aufladen

„Die vergangenen Monate habe den Menschen viel abverlangt. Besonders Mitarbeiter in medizinischen Berufen wurden oft bis an die Grenze des Belastbaren gefordert – und all denen möchten wir danken“, sagt Gerd Sievers vom Strandbad Wukensee . „Daher bieten wir den Ärzten, Krankenschwestern, Pflegern und allen sonstigen medizinischhen Helfern aus den im Landkreis befindlichen Krankenhäusern an, während der Sommerferien vom 24. Juni bis 7. August bei uns im Strandbad Wukensee kostenlos ihre Batterien aufzuladen.“

Anmeldung ist notwendig

Unter Berücksichtigung der derzeit geltenden Besuchergrenzen ist eine rechtzeitige Anmeldung mit Angabe der Personenanzahl unbedingt erforderlich, teilt Gerd Sievers mit. Die Anmeldung ist über die Internetseite www.strandbad-wukensee.de möglich und bedarf einer Bestätigung.