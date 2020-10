Schlechte Nachrichten für alle Fahrgäste der RB24: Die Regionalbahn-Linie, die zwischen der Barnimer Kreisstadt Eberswalde und Senftenberg verkehrt, wird wegen der anhaltenden Arbeiten am Karower Kreuz noch über den Dezember hinaus nicht in Berlin-Hohenschönhausen und Lichtenberg halten. Das teilte die Bahn am Mittwoch mit.

„Die Bauarbeiten an der Verbindungskurve werden nach gegenwärtigem Stand noch mindestens bis Frühjahr 2021 andauern“, heißt es in einer Mitteilung.

Ergänzend fahren Ersatz-Busse

Die Züge der RB 24 werden damit weiterhin – über den 12. Dezember hinaus – zwischen den Stationen Berlin-Ostkreuz und Bernau ohne Halt umgeleitet. Zwischen Bernau und Hohenschönhausen fahren weiterhin ergänzend Busse.

Möglich ist, auf dem Abschnitt zwischen Hohenschönhausen, Lichtenberg und Ostkreuz die S-Bahn zu nutzen.