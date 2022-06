In Bernau wird an diesem Wochenende zum ersten Mal seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie das Hussitenfest wieder ganz groß gefeiert. Weit mehr als 10.000 Menschen werden in die Stadt pilgern, um sich am Sonnabend den prächtigen Festumzug mit 1300 kostümierten Teilnehmern oder am Sonntag die nachg...