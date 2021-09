Die S2 von und nach Bernau verkehrt laut dem Notfahrplan der S-Bahn tagsüber regulär im 20-Minuten-Takt, ab 21 Uhr aber nur noch alle 40 Minuten.

Die S7 von und nach Ahrensfelde fährt an den Werktagen ebenfalls alle 20 Minuten, allerdings nur bis zur Friedrichstraße. Am kommenden Wochenende, 4. und 5. September, ist aus Richtung Ahrensfelde bereits in Springpfuhl Schluss. Von dort geht es mit Bussen weiter nach Berlin-Lichtenberg, wo wieder in die S-Bahn umgestiegen werden kann.