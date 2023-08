Immer wieder stehen in diesen Tagen Kunden der Commerzbank vor der Filiale in der Bürgermeisterstraße in Bernau und wundern sich über die gähnende Leere in den Räumlichkeiten. Dort, wo vor wenigen Wochen noch Bankberater und -beraterinnen saßen und sich um die finanziellen Angelegenheiten der ...