Der Deutschen Bahn wird ja oft nachgesagt, ein Pünktlichkeits-Problem zu haben. Was die aktuellen Arbeiten an der Eisenbahnüberführung Schönerlinder Straße in Panketal angeht, scheint das jedoch nicht zuzutreffen. „Wir sind planmäßig unterwegs“, sagt ein Bahn-Sprecher kurz vor dem Jahresw...