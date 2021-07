Auf dem Gelände des früheren Bushofes an der Viehtrift in Bernau ist am Freitagnachmittag Richtfest gefeiert worden. Die Bernauer Krüger-Holding zieht dort fünf neue Blöcke in die Höhe, in denen bis zum Frühjahr 2023 exakt 121 neue Wohnungen bezugsfertig sein sollen. Nach Auskunft von Investor Mark-André Krüger sind bereits 40 Prozent der künftigen 70 bis 105 Quadratmeter großen Quartiere vermietet. Für die übrigen könnten sich Inte...