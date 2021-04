Der Gegenwind war auch dem Gremium – wie zuvor schon im Ortsbeirat von Eiche – deutlich zu spüren: Das Projekt „Gartenstadt“ ist ein nachhaltiges, städtebauliches Konzept, allerdings an einem ungeeigneten Standort. „Wir wollen ein Dorf bleiben“ so der Tenor der Diskussion am Dienstagab...