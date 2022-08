Mit einem Konzert der Oi-Punk-Band „Kroiz und Quer“ ist am Freitagnachmittag, 26. August, das erste Beer Now Open Festival in Bernau eröffnet worden. Bis zum späten Samstagabend geben sich auf dem Gelände der Kreisverkehrswacht an der Albertshofer Chaussee internationale Bands aus der Punk- und Ska-Szene die Ehre.

Bis zum Start des Konzertmarathons waren allein für den Freitag rund 700 Tickets verkauft worden. Am Sonnabend werden ebenso viele Fans erwartet. Viele werden auf dem Festivalgelände auch campen. Die Konzerte enden jeweils nach Mitternacht.

Kostenloser Shuttle-Bus zum Bahnhof

Ein kostenloser Shuttle-Bus pendelt im 30-Minuten-Takt von und zum Bahnhof Bernau. Der Fahrplan ist hier zu finden. Autofahrer können im Umfeld des Geländes kostenlos parken. Camper, die mit ihrem Auto aufs Gelände wollen, benötigen dafür eine Fahrzeugplakette.

„Wir freuen uns riesig, dass es jetzt losgeht“, sagte Stefan Blohmann vom Biesenthaler Verein Kultursubstrat, der das Festival in Bernau veranstaltet, zum Auftakt. Bernaus Bürgermeister André Stahl (Linke) bedankte sich auf dem Festivalgelände bei den Organisatoren, dass sie der Punk- und Ska-Szene in Bernau eine Heimstatt geben.

Angesagt haben sich namhafte Bands wie Oxo86 aus Bernau, die am späten Freitagabend auftreten und die niederländischen Szenegrößen von Jaya the Cat, die am Sonnabend das Finale bestreiten. Mit dabei sind unter anderem auch das Berlin Boom Orchestra und die schwedische Band The Sensitives. Am Freitagnachmittag trat auch die Bernauer Trink- und Singgemeinschaft auf.

Wer spielt wann? Die Running Order

Freitag, 26. August

16.00 Uhr: Die Wallerts

17.10 Uhr: B6BBO

18.20 Uhr: The Movement

19.30 Uhr: Mad Rollers

20.30 Uhr: 100 Kilo Herz

21.50 Uhr: The Sensitives

23.10 Uhr: Oxo 86

Sonnabend, 27. August

14.00 Uhr: Die Pyjamas

15.00 Uhr: What

16.00 Uhr: Mona Reloaded

17.00 Uhr: Lord James

18.00 Uhr: Rolando Random

19.10 Uhr: Johnny Wolga

20.30 Uhr: Gewohnheitstrinker

21.50 Uhr: Berlin Boom Orchestra

23.20 Uhr: Jaya the Cat