Was ist das Besondere am FriedWald Bernau? Antworten auf diese Frage geben FriedWald-Förster interessierten Teilnehmern bei einer kostenlosen Waldführung am 10. Juli um 14 Uhr.

Bei dem gemeinsamen Spaziergang durch den Bestattungswald erklären sie das Konzept der Bestattung in der Natur – von Grabarten und Kosten über die Auswahl des passenden Baumes bis hin zur Gestaltung von Beisetzungen.

Gleichzeitig gibt es bei der etwa einstündigen Tour Gelegenheit, Fragen zu FriedWald zu stellen und die Schönheiten des Waldes zu entdecken. Treffpunkt ist der FriedWald-Parkplatz, Navigationspunkt: Offenbachstraße, 16321 Bernau bei Berlin.

Alternative zum konventionellen Friedhof

Die FriedWald GmbH ist der führende Anbieter der Naturbestattung in Deutschland. Sie bietet eine Alternative zum konventionellen Friedhof. FriedWald ermöglicht in Kooperation mit Ländern, Kommunen, Kirchen und Forstverwaltungen Baumbestattungen in gesondert ausgewiesenen Bestattungswäldern. Jeder der 75 FriedWald-Standorte ist ein nach öffentlichem Recht genehmigter Friedhof im Wald.

200 Förster betreuen die FriedWald-Standorte vor Ort und begleiten Kunden bei Waldführungen, Baumauswahl und Beisetzung.