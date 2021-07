Eben noch Ruhe in der Natur, plötzlich steht die Ordnungsmacht neben der Angelrute. So erging es Freitagabend mehreren Anglern, die plötzlich ihre Angelerlaubnis und die Beköderung der Ruten vorzeigen mussten. An den Ufern der Barnimer Seen soll sich jetzt etwas ändern, bekamen die Angler gesagt.