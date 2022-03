In anderen Bundesländern wird bereits davor gewarnt, dass Enkeltrick-Betrüger jetzt auch Messengerdienste wie WhatsApp verwenden, um Menschen zu täuschen. Doch auch in Brandenburg setzen die Betrüger jetzt auf modernere Methoden und erreichen somit auch jüngere Zielgruppen, als bisher.

So erging es vor wenigen Tagen einer Familie aus Werneuchen . Sie erhielten eine schriftliche Nachricht über das Handy von ihrer Tochter. Sie bat die Eltern, Geld zu überweisen. Gesagt, getan. Doch in einem folgenden Gespräch kam heraus, dass die Tochter keine Nachricht an die Eltern geschickt hatte. Das Geld war längst bei Betrügern gelandet.