Die Polizei ermittelt noch immer unter Hochdruck zum Großbrand in Ahrensfelde. An der Dorfstraße war in der Nacht zum 8. Mai der Ledo-Markt in Flammen aufgegangen und komplett niedergebrannt. Inzwischen ist ein erster Zeugenhinweis bei den Ermittlern eingegangen, wie Polizeisprecher Stefan Möhwal...