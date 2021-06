Dichter weiß-grauer Rauch zog am Mittwochabend durch eine Wohnsiedlung an der Schwanebecker Chaussee in Lindow. Die Einsatzkräfte der Bernauer Feuerwehr wurden gegen 19 Uhr von einem Zeugen alarmiert, der auf die Rauchentwicklung aufmerksam wurde.

Die Feuerwehr rückte mit mehreren Lösch- und Tank...