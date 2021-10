Am 19. Oktober, gegen 22 Uhr, brannten in einer Kleingartenanlage an der Eicher Dorfstraße zwei Schuppen. Ein Stall auf dem Nachbargrundstück wurde leicht beschädigt. Zur Brandursache liegen noch keine Erkenntnisse vor. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Die Schadenshöhe liegt bei 3.000 Euro.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur fahrlässigen Brandstiftung aufgenommen.