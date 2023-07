Bereits seit längerer Zeit sucht die Polizei einen Brandstifter, der in Bernau mehrere Feuer gelegt haben könnte. Zwar lag den Beamten bereits seit einiger Zeit das Phantombild eines Verdächtigen vor, dessen Identität konnte bislang aber nicht ermittelt werden. Deshalb hat die Justiz nun die Veröffentlichung des Phantombilds angeordnet. Erhofft werden sich Hinweise aus der Bevölkerung.

Wie Polizeisprecher Stefan Möhwald am Dienstag auf Nachfrage erläuterte, haben sich die Taten bereits im September 2021 zugetragen. Damals sollen drei Altpapiertonnen im Bernauer Stadtteil Friedenstal in Flammen aufgegangen sein.

Zeugin beobachtet Brandstiftung

Eine der Taten hatte damals eine Zeugin an der Weichselstraße beobachtet. Sie sah nach Angaben der Polizei, wie sich zwei junge Männer mit Fahrrädern an einer Papiertonne aufhielten. Einer der beiden habe geraucht und habe seine Hand die Tonne gehalten. Der Abfallbehälter sei kurz darauf in Flammen aufgegangen.

Wer kennnt diesen Mann? Die Polizei in Bernau bittet nach mehreren Brandstiftungen um Hinweise.

© Foto: Polizei Brandenburg