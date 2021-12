Weihnachten ist zwar erst in knapp drei Wochen. Bei den Freiwilligen Feuerwehren in Wandlitz und Danewitz ist aber bereits am Freitag Bescherung gefeiert worden. Die dortigen Kräfte dürfen sich schon jetzt über neue Fahrzeuge freuen.

Danewitz ersetzt 25 Jahre altes Fahrzeug

In Danewitz traf am Nach...